外媒表示，阿根廷準備採購12架中巴合作的JF-17「梟龍」戰機，不過由於該型機配備馬丁貝克公司（Martin-Baker）製造的彈射座椅，讓英國有機會阻撓此軍售案。《歐亞時報》（The EurAsian Times）指出，中國大陸有意為這批梟龍換裝自製的彈射座椅，避免英國出手干預。

「巴基斯坦戰略論壇」（Pakistan Strategic Forum）透露，阿根廷政府已將12架梟龍的採購費用列入2022年預算草案，並交由國會審核。這批梟龍為配備主動電子掃描陣列（AESA）雷達的最新版JF-17 Block 3，包括10架單座型和2架雙座型，共計編列6.64億美元（約新台幣184.4億元）預算，將分3年執行，其中2000萬美元（約新台幣5.6億元）為基礎設施資金。

目前僅有巴基斯坦空軍自行訂購50架JF-17 Block 3，因此若中國大陸和阿根廷最後成功達成交易，後者將成為該版本戰機的首個海外客戶。不過阿根廷國防部已公開表示，其尚未選出得標廠商，強調交易還沒底定。

目前仍缺乏對此軍售案的細節，不過軍事新聞網站「Defense World」先前曾透露，奈及利亞的JF-17 Block 2採購價格為單機4000萬美元（約新台幣11.1億元），包含空對空和空對地彈藥則為6000萬美元（約新台幣16.7億元）。

「Defense World」也指出，由於梟龍配備英國馬丁貝克PK16LE彈射座椅，讓該國有機會以設備禁運的手段，阻撓該型戰機出口至阿根廷。不過《歐亞時報》指出，據稱中國大陸有意修改這批梟龍的設計，改為配備中航工業航宇救生裝備公司的HTY5彈射座椅，即為與共軍殲10戰機同款的設備。然而修改設計勢必導致成本增加，對經濟吃緊的阿根廷不利。