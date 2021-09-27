新黨前主席郁慕明26日在北京參加全國台聯成立40周年活動並上台發言。(摘自央視)

大陸全國政協主席汪洋26日在北京出席大陸全國台聯成立40周年活動時表示，當前兩岸關係發展機遇和挑戰並存，兩岸同胞要從中華民族根本利益出發，要繼續致力於兩岸關係和平發展、融合發展。他重申堅決反對任何形式的台獨分裂行徑，稱要增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深刻認識解決台灣問題的主動權主導權始終掌握在大陸一邊。

據新華社報導，9月26日，大陸全國台聯成立40週年紀念大會暨第五屆台胞社團論壇開幕式在北京舉行。中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋出席並講話。

汪洋指出，當前兩岸關係發展機遇和挑戰並存。兩岸同胞要從中華民族根本利益出發，矢志堅守追求統一、支持統一、捍衛統一的民族大義，堅決反對任何形式的台獨分裂行徑，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣。

汪洋還說，要看清祖國必須統一也必然統一的歷史大勢，深刻認識解決台灣問題的主動權主導權始終掌握在祖國大陸這一邊，堅定實現祖國完全統一的信心，廣泛匯聚促進祖國統一的強大正能量。

汪洋表示，要繼續致力於兩岸關係和平發展、融合發展，積極參與和推動各領域交流合作，為增進同胞福祉、促進心靈契合獻計出力。

會上除了汪洋和大陸全國台聯會長黃志賢等大陸官員發言外，也邀請台灣代表講話，包括新黨前主席郁慕明、台灣勞動黨主席吳榮元、台胞青年代表王正等人皆上台發言。