伊朗革命衛隊研究中心大火 3人受傷 03:242021/09/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗革命衛隊表示，所屬革命衛隊的一處研究設施今天發生大火，造成3人受傷。 法新社報導，伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）的新聞網站「賽帕新聞」（SepahNews）報導：「位於德黑蘭以西的一處研究中心下午發生大火， 3名研究中心的員工受傷。」 報導說，傷者送往醫院救治，研究中心的消防員撲滅了這場大火，起火原因革命衛隊並未說明。（譯者：曹宇帆）1100927 孟晚舟回家了 2加國公民同步獲釋 草莓農受益於微生物菌 盼成立資材中心供農友自行製菌 #研究中心 #革命衛隊 #報導 #伊朗革命衛隊 #3人受傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 影》農夫表演吞蛇慘遭反咬 「舌頭腫到掉出來」送醫慘死 11:252021/09/26 社會 驚奇張亞中 主席激鬥最大贏家 04:102021/09/26 焦點要聞 影》美載上百人火車出軌翻覆 至少3死數十人受傷 10:252021/09/26 國際 今年第3起！草屯清潔隊垃圾場深夜竄火舌 烈焰狂燃畫面曝 15:342021/09/26 社會 海洋垃圾比魚類多 桃園無人智慧船清塑膠微粒 21:182021/09/26 生活 人行行長易綱 獲A級評價 開放改革 任重道遠 04:102021/09/26 專題周報 孟晚舟獲釋的背後 04:102021/09/26 時論廣場 本土再＋0 新增8境外移入、6例來自緬甸 13:512021/09/26 生活 塔利班恐怖統治回來了 阿富汗街頭驚見血淋淋遺體高掛示眾 15:192021/09/26 國際 孟晚舟案暫落幕 華為訴訟未了 04:102021/09/26 焦點新聞 第9輪BNT開打 診所抱怨黃卡、稀釋液不足 04:102021/09/26 焦點要聞 國際熱門新聞 不能全怪孟晚舟 加媒要加拿大記取慘痛教訓 - 國際 塔利班恐怖統治回來了 阿富汗街頭驚見血淋淋遺體高掛示眾 - 國際 德國大選出口民調難分軒輊 梅克爾所屬政黨失望 - 國際 - 中央社 影》近1億人等候孟晚舟返陸 加拿大人這歸國畫面成強烈對比 - 國際 孟晚舟認錯不認罪 港媒指美檢一舉動不尋常 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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