伊朗革命衛隊表示，所屬革命衛隊的一處研究設施今天發生大火，造成3人受傷。

法新社報導，伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）的新聞網站「賽帕新聞」（SepahNews）報導：「位於德黑蘭以西的一處研究中心下午發生大火，

3名研究中心的員工受傷。」

報導說，傷者送往醫院救治，研究中心的消防員撲滅了這場大火，起火原因革命衛隊並未說明。（譯者：曹宇帆）1100927