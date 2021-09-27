美國地質調查所：菲律賓凌晨地震 規模5.7 03:182021/09/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 菲律賓凌晨地震 規模5.7。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查（USGS）所及當地官員表示，菲律賓今天發生有感地震，目前尚未通報災損。 法新社報導，位於呂宋島（Luzon）的八打雁省（Batangas）外海，當地時間凌晨1時12分發生規模5.7的地震，首都馬尼拉附近的居民因建築物強烈搖晃而驚醒。（譯者：曹宇帆）1100927 花蓮5.7地震 宜花竹震度4級沒警報 氣象局回應了 民眾憂打高端無法入境美國 新北：中央應替國產疫苗爭取國際認證 #菲律賓 #凌晨 #地震 #八打 #曹宇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國FDA核准輝瑞疫苗當第3劑 唯獨這3類人可打 04:432021/09/24 健康 花蓮5.7地震 創該地史上最大隱沒帶地震 2天內防規模4餘震 06:292021/09/26 生活 北市信義區公共住宅凌晨大火 初步排除人為因素 09:272021/09/24 社會 英美3航母將進入南海 陸媒：共軍針對性演練積極應對 19:012021/09/26 兩岸 高鐵國慶疏運再加開12班車 9／25凌晨開搶 全面禁飲食 11:012021/09/23 生活 鴻海子公司女員工確診 另境外移入7例 14:012021/09/24 生活 美國阿拉斯加州規模6.3地震 未發布海嘯警報 21:212021/09/24 國際 六張犁社宅凌晨火警 北市：影響輕微、完工目標不變 11:252021/09/24 社會 1分鐘讀財經》iPhone 13今開賣 2蘋概大咖好戲在後頭 08:342021/09/24 財經 侯友宜宣布：明起新北市疫情警戒強化二級降為「二級」 15:192021/09/23 生活 世界不只有美國 打高端有望入境印尼 15:142021/09/25 政治 國際熱門新聞 不能全怪孟晚舟 加媒要加拿大記取慘痛教訓 - 國際 塔利班恐怖統治回來了 阿富汗街頭驚見血淋淋遺體高掛示眾 - 國際 德國大選出口民調難分軒輊 梅克爾所屬政黨失望 - 國際 - 中央社 影》近1億人等候孟晚舟返陸 加拿大人這歸國畫面成強烈對比 - 國際 孟晚舟認錯不認罪 港媒指美檢一舉動不尋常 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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