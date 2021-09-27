美國地質調查（USGS）所及當地官員表示，菲律賓今天發生有感地震，目前尚未通報災損。

法新社報導，位於呂宋島（Luzon）的八打雁省（Batangas）外海，當地時間凌晨1時12分發生規模5.7的地震，首都馬尼拉附近的居民因建築物強烈搖晃而驚醒。（譯者：曹宇帆）1100927