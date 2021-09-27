德國聯邦議會選舉今天投票，雖然當地媒體推估基民/基社聯盟與社民黨得票率勢均力敵，不過雙方競逐總理大位的候選人都說，

他們打算在今年12月底前組建執政聯盟。

法新社報導，社民黨（SPD）總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）被問到籌組政府，他在德國第一電視台（ARD）表示：「務必要如此，我們全力以赴確保在耶誕節前完成。」

而他的對手、現任總理梅克爾（Angela Merkel）所屬的基民黨總理候選人拉謝特（Armin Laschet）也說：「是的，必定在耶誕節前。」