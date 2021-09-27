由慈濟、台積電、永齡基金會捐贈的首批BNT疫苗將有客製化標籤於今（27日）清晨6點11分由華航CI62班機運抵台灣。指揮中心先前表示，第十期BNT會從第九類40歲以下往下開打，疫苗數量充足的話，會從64歲以下逐年齡層開打。
由民間團體捐贈、貼有客製化標籤的的首批BNT疫苗22日清晨6點11分抵台，數量約是70至80萬劑，依規劃未來每周也會有約70到80萬劑疫苗到貨，預計年底前總計來台800至900萬劑。
國內新冠疫苗開打6個月以來，第1劑覆蓋率也突破5成！校園接種BNT亦陸續開打，但多國建議青少年僅接種1劑。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥日前也表示，一旦BNT疫苗到貨確定，就會跟國人說明外，因到貨後還需食藥署封緘檢驗得花點時間。目前規劃為會開在公費疫苗平台第十輪預約，會從第九類40歲以下往下開；若疫苗數量充足，會再自64歲以下逐年齡層往下開。
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