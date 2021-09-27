經濟部24日終於提出八大行業紓困方案，待行政院核定，中央流行疫情指揮中心也對八大復業的防疫指引進行審核，不過被「禁業」長達4個多月的八大從業人員，有的人早已轉往「地下」接客，有的則靠工會在網路平台募資，並且媒合食物銀行，提供尿布和慢性病患者的補給品等物資，「求生的腳步一定要比政府公文快，否則只能等死」一名八大行業的小姐說。

經濟部9月23日為八大行業提出紓困方案，原則為一次性補貼4萬元，其中雇主營運補貼為1萬元，員工薪資補貼為3萬元，待行政院核准後上路。就在政府的紓困措施「半遮面」之際，八大行業早已率先展開自救，台北市娛樂公關經紀職業公會從今年八月中旬在網路平台發起「停業之際，何以為生？公關陪侍扶助」群眾集資計畫，第一階段至八月底止共募得75萬元，目前正為更多的弱勢家庭研擬第二波募款。

除了募款與媒合食物銀行，工會根據每個家庭的基本民生物資，如奶粉、尿布、慢性病長者的補給品等成本，計算出每個求助家庭每月至少需要 6000至10000元開銷，第一階段的募款雖達標，但大約僅足夠100個家庭一個月的最低生活需求。

台北市娛樂公關經紀職業工會為弱勢家庭籌募物資，如尿布、奶粉和衛生紙等，這些民生必需品堆疊直抵酒店包廂天花板。（圖／讀者提供）

台北市娛樂公關經紀職業工會理事長胡筠筠表示，根據工會統計，三百多位求助的從業人員中，近兩成的從業人員家中有罹患慢性病的長輩，六成是獨立育兒的家長，兩成是與原生家庭疏離、求職不易、獨力撐家計者。

胡筠筠指出，工會是去年疫情大爆發後成立，今年八大行業停業時間更長，上一波「紓困4.0」有許多從業者沒有勞健保或相關資格不符，一毛錢都沒拿到。許多人會質疑為何這些人不找其他工作，但大家心知肚明百業蕭條，就業機會原本就不多，更何況疫情下短時間內去哪找工作，但每個家庭一個月就要2至3萬元開銷，特別這些從業人員有的是單親媽媽，有的得獨立照顧家中長期慢性病患者，「這個行業只要夠努力，就有拚一個家庭生計的可能性。」現在只能咬牙苦撐下去。

胡筠筠進一步說，外界也質疑此行業的業人員「為何不存錢」，事實上歷經超過四個月漫長的停業，儘管是平時有儲蓄的勞工，現在的存款亦所剩無幾，更何況這些從業人員還要負擔沈重家計，因此公會不得不介入向社會籌募資源，協助他（她）們度過眼前的難關，否則接下來可能衍生各種社會安全問題。

酒店業不堪停業長達四個月，紓困也未能延長，甚至發生小姐輕生的悲劇，本月初集結上街抗議爭取工作權。（圖／讀者提供）

除了八大行業的從業人員（小姐）生計無著外，業者和經紀人也面臨沈重的借款壓力，一名高檔酒店業者阿Ben（化名）表示，目前復業遙遙無期，但小姐們還是要養家糊口，她們需要借款度日，而我們也是非借出不可，否則疫情一旦過去，就得面對「小姐全跑光」的殘酷事實。阿Ben以本身為例，自五月底開始陸續借款給酒店小姐、經紀人以及酒店服務生，整間店上百個妹，一人借三到五萬，每個月就要五百萬，到目前至少借出兩千萬，台北的同業租金更高，借貸加房租粗估每月至少「燒掉」一、兩千萬元。

面對八大困境，經濟部長王美花日前表示，將盤點紓困4.0所剩經費，研擬補貼八大行業，將以紓困4.0剩餘的20億元預算來研擬措施，不會增加新的紓困5.0或特別預算，估算約有6000家店、3萬人受惠。不過胡筠筠質疑，以官方數據統計，每間店大約5名勞工，然而光是一家酒店就有三到四百名從業人員，經濟部掌握的數據與實際有很大的落差。

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