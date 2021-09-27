國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心（指揮中心）鬆口，八大行業可望有條件開放，防疫指引正在審核中。不過，疫情以來同樣停業的還包括資訊休閒業，據業者指出，全台至今已倒閉近百間店，比其他行業多停業二個月，紓困卻沒有因此延長，堪稱是疫情下「慘」業之一。

經濟部9月23日為八大行業提出紓困方案，採一次性補貼4萬元，其中包含補助雇主營運補貼1萬元，員工薪資補貼3萬元，待行政院核准後上路。依據中央定義的八大為夜店業、舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業及三溫暖業，不包含電子遊戲場業（電玩）及資訊休閒業（網咖和電競館），但自七月底疫情警戒降級以來，網咖和電玩業者還是得跟著八大持續停業，卻沒有受惠於這波八大紓困的延長補助，為此業者大喊不公平。

台北市資訊休閒公會理事長賴柏宇估計，全台近400家網咖店面，其中台北、台中、高雄以及台南就佔了一半以上，截至本月有近一百家倒閉；從業人員，一家店約7人，全台約近三千人停業中，這個數字還不包括會計、系統商及約聘人員。

賴柏宇痛批指揮中心「根本不懂產業」，將電子遊藝業與資訊休閒業混為一談，為此他曾函請中央在防疫指引的前提下開放營業，「我們都有隔間和隔板、採梅花座、定期定時消毒，掃碼追蹤等。」中央雖承諾中秋節後有望復業，但至今仍無下文。

賴柏宇說，電競產業影響周邊產業面向廣，包括系統程式開發公司（系統商）和硬體設備商等，最近業界傳出幾家小規模的系統商倒閉，北部某家大型系統商，平均每個月虧損至少八十萬，至今四個月虧損逾三百萬元。網咖和電競館經常固定舉辦聯合賽，停業期間沒有地方辦比賽，選手也沒有地方練習，對選手和業者經營都是挑戰。

指揮中心日前研擬資訊休閒業防疫指引，業者無不引頸期盼，加緊場館消毒等為復業預作準備。（圖／王永泰攝）

台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，基於防疫考量，每個國家都會祭出相關營業禁令，然而只要產業繼續受到影響，紓困措施也會隨其滾動式調整或延長時程，台灣明顯做得不足。「八大、資訊休閒業等行業並非肇事者，政府為了防疫不讓營業，何其無辜？停業的受益者是社會大眾，卻將外部社會成本讓少數業者和個人承擔，既不正當也不公平。」

辛炳隆語重心長地說，社會普遍對八大行業觀感不佳，就以主流價值剝奪少數人的工作權，不太像是一個民主國家會有的情況；政府為了防疫，應「買斷」（補貼）這些行業工作權，而非用行政命令剝奪其工作權。

民眾黨立委賴香伶也認為，資訊休閒業、KTV以及八大行業等都是因政府強制命令下停業，是為了避免病毒傳播、為了公共利益而犧牲，政府理應針對強制停業時間較長的行業，依比例給予從業人員合理補償，維持其生活所需。

此外，賴香伶指出，部分學校因疫情停課、學生在家線上上課，或因施打疫苗請假，導致許多家長必須請假陪伴，政府應給予「防疫照顧假」，並依照請假時間，按日計算給予防疫照顧津貼，幫助經濟弱勢的勞工、單親家庭。她也已提出紓困條例、性別工作平等法以及就業保險法修法草案，呼籲朝野黨團應該儘速完成修法工作，讓經濟弱勢、單親家庭獲得紓困補貼。

立委賴香伶強調，部分行業持續停業是為了公共利益，政府理應依比例給予從業人員合理補償，維持其生活所需。（圖／翻攝自賴香伶臉書）

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