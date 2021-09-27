16號颱風「蒲公英」發展為強烈颱風後，持續在琉球東南方海域移動，有機會挑戰「璨樹」，成為今年最強颱。幸運的是，「蒲公英」未來將轉彎北上遠離，不僅不會侵台，連日本都沒打算去。

不過受颱風影響，台灣附近有長浪發生，中央氣象局發布長浪訊息，今基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海易有長浪發生，今晨台東已觀測到1.8米浪高，提醒民眾注意。

氣象專家吳德榮指出，「蒲公英」中心風速達每秒55公尺，已追平「舒力基」、僅次於「璨樹」，且持續發展中，不排除成為今年以來最強颱風。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指「蒲公英」將在日本南方海域迴轉，不致侵襲日本，更無侵台機率。

今、明兩天迎風面地區受微弱東北風影響，北海岸及東半部有短暫雨；背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，中南部最高溫可達35、36度，山區中午過後有局部雨。今日各地氣溫：北部23至33度、中部23至36度、南部24至36度、東部21至34度。