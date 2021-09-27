天使隊王牌投手大谷翔平又繳出精彩的一仗，他27日先發對戰水手，7局僅失1分（陽春炮）無四死，送出10張老K，包括單季第150K。然而水手左投岡薩雷茲(Marco Gonzales)同樣是7局失1分，兩人投得不分勝負。大谷退場之後，水手隨即在第8局打下4分，終場5-1擊敗天使。

150 Ks and 45 home runs.



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大谷開賽就跟水手首打席克勞佛(J.P. Crawford)大戰10球，其中5球是界外，死黏著不放的克勞佛最後還是擊出安打，克勞佛前次對陣大谷還賞了他首打席全壘打。不過大谷很快回穩，以飛球和兩個三振解決首局。

2局下，天使捕手鈴木清轟出陽春全壘打，天使先馳得點。3局上大谷又碰到克勞佛，這回大谷猛攻外角，克勞佛站著吞下三振，懊惱地把球棒一甩，大谷單季第150K！第6局大谷自己擊出安打，但隊友未能及時提供支援。

水手第7局終於以克蘭尼奇(Jarred Kelenic)的陽春炮突圍，配球方面大谷連投3顆滑球，克蘭尼奇忍到第3球出棒，一轟追平比分。7局結束後大谷退場，用掉112球，有別於前次的指叉球連發，此戰他賞給水手的是滑球大餐，配以指叉球突襲，效果顯著。

天使隊餘下的賽程不多，依照輪值大谷還有一次投球機會，也有可能本季就此休兵。總計他9勝2敗、自責分率3.18（美聯第4），被上壘率1.09皆改寫生涯最佳紀錄。雖然無緣達標單季10轟、10勝的百年紀錄，他仍留下單季45轟、150K的怪物里程碑。