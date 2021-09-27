一位美國網友曾在臉書留下評論：「大谷翔平是被吹捧過度的球員，我肯定他是個好球員，但他想要在大聯盟成為二刀流球星的機率是零。」這則評論出現在2018年3月，結果該年的季末大谷以3.31自責分率、22轟勇奪美聯新人王。今年大谷成為明星賽史首位同時入選投打兩份名單的人，他繳出單季45轟、自責分率3.18，被視為美聯MVP頭號熱門。

那則看扁大谷的評論至今未刪除，畢竟被大谷打臉的人何其多，這絕不是他們的錯，凡是熟悉棒球的都明白大谷這種人只能存在於漫畫裡，大聯盟過去100年來從沒看過同時擊出45轟和投出150K的人。水手左投岡薩雷茲(Marco Gonzales)大學時期也是二刀流，他表示：「這在大聯盟根本不可能，我不敢相信真的有人做到了。」

小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)今年打擊大爆發，但他只憑著大棒就能在MVP之爭贏過大谷嗎？

身為3屆美聯MVP的「神鱒」卓奧特(Mike Trout)最近又幫大谷拉票：「大谷是MVP，他是個驚人的天才。小葛的表現極為優秀，打擊方面他贏過大谷一些。然後我們再看看小葛的投球表現，嗯，我從沒看過他投球。」

過去除非有「投手三冠王」之類的猛人，否則MVP通常是頒給野手，打擊表現就是最重要的一環。那也是因為以前沒有大谷這樣的人，今年的美聯MVP之爭備受矚目，就看美國棒球作家協會能否給予二刀流球員一個應有的公正評價。