又有一波微弱東北風將報到，氣象局表示，周五開始到周日下波微弱東北風接近，風力有逐漸增強趨勢，東半部有局部短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨，至於明顯冷空氣、秋意何時會來？氣象達人彭啟明指出，可能要等十月下旬偏東北風逐步增強，台灣的氣溫才會略降。

氣象局表示，今明兩天受微弱東北風影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫陣雨，雨不會太多，降雨以午後、山區為主，山區及嘉義以南近山區平地有局部短暫雷陣雨。周三、周四高壓增強，降雨以午後雷陣雨為主，水氣仍不多。

氣象局表示，周五至周日（10月1日至3日）水氣增多，風向漸轉為東北至偏東風，風力有逐漸增強趨勢，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。而第16號颱風蒲公英，未來朝日本東南方海面前進，對台灣雖無直接影響，但基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海未來一段時間容易出現長浪，海邊活動請注意安全。

至於夏天何時結束，迎來秋意？彭啟明在臉書表示，到十月中下旬以前，都還是太平洋高壓勢力影響偏暖的天氣，也有微弱東北風接近略降1、2度，要有顯著改變可能要等十月下旬之後，大陸高壓帶來的偏東北風逐步增強，台灣附近的溫度才會略降。強調未來一個月主要重點還是颱風，今年颱風季還沒有結束，颱風仍有發展機會，要留意有時颱風不來，但環流卻對東北部帶來劇烈降雨的天氣型態。