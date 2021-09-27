高雄捷運網路客服在25日接獲炸彈恐嚇郵件，發信者揚言要在左營、美麗島站放置炸彈，警方經過連日網路追蹤，已掌握留言者的IP位址，但經過深入追查，卻發現這組IP位於境外，研判歹徒應是利用境外跳板發信，目前正過濾其餘線索偵辦。

高雄捷運公司在事發後，在不影響營運下啟動緊急應變機制，捷運警察隊則加強巡邏，全線及各車站無異狀，正常營運中；雖然不排除是惡作劇成分，但高捷審慎以對，捷警也和高雄市刑大全力偵辦中。

據了解，高雄捷運公司網路客服留言25日上午11點多突然出現放炸彈的留言，由於高鐵日前才發生恐嚇事件，又時逢假日人潮多，高捷不敢大意，第一時間通報高雄捷運警察隊。

高捷公司內部已通報全線車站及保全，提升巡邏頻率，行控中心亦加強CCTV監看各車站，如有發現異狀之人事物，將立即回報。捷運警察與轄區警察及市刑大警力，加強並加重全線重點車站的巡邏。