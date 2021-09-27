前新北市長朱立倫當選國民黨主席，黨中央昨收到大陸領導人習近平發來賀電，而朱立倫也回覆電文致謝，但因內文中年份沒有民國二字，引發民進黨強烈批評。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲痛批，2018民進黨執政時，海基會給海協會的公函連107年都沒有，怎麼好意思去嘴朱立倫？還是綠色就是不問是非的垃圾？

黃子哲昨（26日）在臉書發文表示，民進黨平常對「中華民國」避之唯恐不及，過去蔡英文總統國慶演說這四個字幾乎被省略，而今年國慶的主視覺「金陽雙十」，除不見中華民國外，連「民國110年」國慶，也被改為「Taiwan National Day 2021」，如此糟蹋中華民國的民進黨，卻一個個跑出來，圍剿朱立倫回函給習近平的文中，年份沒有「民國」二字，這簡直厚顏無恥、荒謬至極。

對於民進黨的批評，黃子哲反擊，看看在民進黨執政下的海基會，在2018年發給對岸海協會的正式公函上只剩3月27日，別說「民國」，連107年都消失的無影無蹤，這樣怎麼好意思去嘴朱立倫，還是綠色就是「雙標」的顏色？不問是非的垃圾？

黃子哲直言，國民黨與共產黨間的函文，有一定的慣例與默契，這不是最完美的狀態，但也兼顧對等尊嚴與務實可行的考量，這是兩岸間的政治現實，否則民進黨政府就別以「台澎金馬」申請加入CPTPP，別用「中華台北」參與APEC，應該勇敢的把「台灣共和國」拿出來縱橫國際才是。黃子哲痛批，民進黨僅剩金魚腦的記憶、膝蓋式的反應，頂多只有「幼幼班」的程度，簡直丟人現眼、蠢蛋一枚。