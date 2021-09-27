由民間自購的BNT疫苗陸續到貨，AZ、莫德納、高端等也啟動第二劑接種。當初不太被民眾接受的AZ，經國外實測證實，保護力表現與莫德納並列最佳。

台大醫師施景中臉書PO文，指根據南韓媒體報導，該國發生「突破性感染」（完整接種兩劑疫苗至少14天仍染疫）達5880例。從疫苗別統計，嬌生發生率最高，每百萬人有161例，是莫德納的6.7倍；BNT則有34例。

莫德納在每百萬人中有24例「突破性感染」，AZ表現相去不遠，每百萬人有28例。施景中認為，顯然台灣打最多的AZ，保護力相當不錯。

施景中補充，南韓政府解釋，這可能是嬌生施打的主要年齡層，落在活動力最高的30至49歲，因與他人接觸頻繁，所以突破性感染機會相對較高，不能斷定嬌生表現差。

至於AZ，當初因血栓等副作用頻傳，導致國人接種意願低，甚至寧願等不知道什麼時候到貨的莫德納；還一度傳出日本捐AZ，是因為他們不打這款疫苗。施景中表示，就他了解，有些日本醫師也打AZ。接下來醫護要忙第二劑疫苗施打，「台灣，越來越好了」。