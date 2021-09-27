53歲伊能靜出道多年始終保持凍齡美貌，是演藝圈著名美魔女，不過近來她似乎越來越回春，狀態好到不科學，甚至有點變了樣，讓網友看了都驚呼「根本認不出來」。

伊能靜除了經營微博外，也積極在小紅書、綠洲等平台分享生活點滴，53歲的她保養得宜，和小10歲的老公秦昊走在一起，也看不出年紀差，凍齡外貌常引起熱議。

伊能靜近照遭指濾鏡美顏開太大。(圖／翻攝自伊能靜小紅書)

伊能靜近照認不出，和兒子哈利合影像姐弟。(圖／翻攝自伊能靜微博)

不過近來她在小紅書曬出的美照極致回春，說是2、30歲的少女都可以，但網友卻認為她和以前模樣不同了，越來越進化到難以認得，「看起來像第二個人」、「根本認不出來」、「整個樣子看上去極不自然」，還有人認為她濾鏡美顏開太大了，「P到不是自己有意思嗎？」

但觀察最近伊能靜上節目時的狀態，仍維持相當好，雖然沒有濾鏡美顏來得精緻，但依舊看不出歲月痕跡。其實，她之前也因為曬出濃妝美照，遭酸民直指：「眼袋外切的疤痕感覺還在」，讓她硬起來回應：「對不起沒做過，不要隨便猜測喔，不喜歡」，間接透露自己沒透過動刀加工過。

伊能靜近日現身節目仍可看出狀態極佳。(圖／翻攝自微博)

伊能靜駐顏有術，就算是兩個孩子的媽，依舊維持纖細身材，她曾透露自己的凍齡秘訣，除了不吃精緻澱粉、加工食物和冰的東西外，她也會自己煮私房養氣湯，補血補氣讓肌膚更紅潤，加上搭配有氧＋重訓，養成不易胖的體質。