新竹1名開瑪莎拉蒂名車的人夫與妻子小芳（化名）共同經營10家檳榔攤，月收破千萬，他在近10年來長期外遇，還領養2名與小三生的孩子，甚至出手對小芳施暴，他的阿嬤過世時，還將小三名字列在「孝孫媳」欄位，過年也帶小三回家吃飯，最後小芳崩潰訴請離婚並提告求償；法院判他需賠償小芳100萬。

判決書指出，小芳與丈夫結婚20年，育有3子並共同經營1間檳榔攤，但丈夫10年前開始外遇，她在3年意外發現戶籍謄本中多出2個陌生名，驚覺丈夫與小三已生了2個孩子，之後她拒絕丈夫的離婚要求，卻遭對方斷絕經濟來源，丈夫將檳榔攤的門鎖全換過，她申請假扣押還遭丈夫施暴，最後必須申請保護令。

離譜的是，小芳丈夫的阿嬤過世時，丈夫竟直接將小三的名字列在「孝孫媳」欄位，甚至在過年時帶小三回家吃飯，當面嗆小芳「誰要跟妳過年」，遭小芳拿家中東西亂丟，還報警稱遭家暴，也要申請保護令；最後小芳心死訴請離婚，並求償100萬。

丈夫辯稱是小芳在2018年檳榔店營運困難時，仍不顧經濟狀況，帶著親友包車出遊，才讓他憤恨難平想離婚，且小芳將月營收全部帶走，還威脅找黑道砸店面，他才會換門鎖；不過法院認為丈夫已與小三生下2子，實非常人所能容忍，認定人夫需為婚姻破綻負最大責任，考量到丈夫經濟優渥，名下有瑪莎拉蒂名車，盼須賠償小芳100萬。