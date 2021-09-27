美東時間26日，美眾議院議長佩洛西重申，本周可望通過0.55兆美元基礎建設法案。不過，卻遠不及拜登總統之前所提及的3.5兆美元大基建案。

佩洛西表示，目前看來0.55兆美元基建金額是兩黨都可接受數字，所以本周通過機會很大。但應該不會是美東時間27日就過關。不過，佩洛西曾承諾過，最晚在美東時間27日前，就會對此參議院已通過的基建案來投票表決。

同時，美國總統拜登於當地時間24日表示，支持每年課徵有錢人未實現資本利得稅。因為，藉由此稅收可用來補貼美國政府的社會支出計畫。

就2010到2018年來說，美國最有錢的前400個家庭，共有1.8兆美元收入，不過平均要繳的稅只有8.2%，因為有許多是未實現的資本利得，像是坐擁大筆尚未賣出股票。因此，這也頗令社會所不滿。根據統計，美國一般民眾在2018年要繳納的所得稅為13.3%。

研究指出，一般受薪階級的所得稅來自薪水。不過，美國有錢人大部分收入則來自投資，若這些投資標的持有時間超過1年，所要上繳政府的稅就會低於從薪水來課徵的稅。