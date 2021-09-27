Phoenix Suns star Devin Booker will miss time to start training camp this upcoming week due to health and safety protocols. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 26 2021

(09：47更新)沒想到新球季訓練營都還沒開始，太陽明星後衛戴文布克就有麻煩了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞27日爆料，布克因為觸發聯盟健康與安全協議，無法出席本周起跑的訓練營與媒體日，這對上季闖進總冠軍賽的太陽，等同新球季還沒開打就出狀況。

目前還不確定戴文布克觸發聯盟健康與安全協議的原因，畢竟目前聯盟並未強制要求球員施打疫苗，但各地政府的防疫規定不同，大部分都要求必須施打疫苗才可進入自家主場打球或訓練，布克到現在也還沒公開自己是否已經完整施打疫苗。

甚至用比較悲觀角度來看，那就是戴文布克可能在新球季還沒開打，就感染新冠病毒，或跟確診者有所接觸，這並非不可能發生的狀況，畢竟布克最近高調炫耀自己跟卡戴珊家族小妹詹娜的戀情，幾乎三頭兩頭到處亂跑，發生什麼狀況也很正常。

戴文布克隨後在遊戲直播當中坦承，自己感染新冠病毒一個多禮拜了，目前就是沒有味覺與嗅覺，讓他感到很不舒服，但他堅持不肯透露自己是否接種新冠疫苗，所幸目前距離新球季開打還有3周多時間，他應該還有足夠的時間痊癒投入新球季例行賽。