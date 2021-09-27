有最美星二代之稱的裘德洛愛女Iris Law複製老爸神基因，尤其是一雙讓人神魂顛倒的電眼最為神似，近日她出席寶格麗（BVLGARI）在米蘭時裝周舉辦的春夏配件時尚晚宴，帥酷短髮搭配重金屬皮衣的龐克造型，完美詮釋手上的寶格麗晚宴包，展現巨星風采。
寶格麗日前在米蘭時裝周發表明年春夏配件新品，並舉辦時尚晚宴，現場眾星雲集，除了品牌大使Iris Law之外，德國公主Princess Lilly zu Sayn Wittgenstein、義大利超模Vittoria Ceretti、非裔名模Blesnya、義大利超模Tina Kunakey、匈牙利超模Barbara Palvin、葡萄牙名模Sara Sampaio等盛裝與會，各自以不同的時尚造型詮釋寶格麗晚宴包。
全新寶格麗春夏配件以「AMOROMA」創意主軸，在細節融入義大利羅馬建築、藝術與美學等元素，藉此頌讚有著「永恆之都」之稱的羅馬，有著煥然重生意義的Serpenti蛇頭包款，融入雷射太陽紋飾、金屬網、幾何大型縫線的元素，嶄新蛻變，晚宴以「INFINITUM」主題揭開序幕，致敬羅馬的不朽壯麗與永恆美感。
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