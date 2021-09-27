美股上周四出現強勁反彈，主因來自恒大危機「暫時」解除了，消息面指出恒大將一分為三、收歸國有，如果恒大果真收歸國有，當然財務危機就化解了，可是為什麼用「暫時」呢？因為事件並沒有定案，不過有了最終解決方案，則恒大事件就不至於擴大成為全球的風險。

美股上周四強彈是QE(量化寬鬆政策)將於11月退場、明(2022年)年下半年升息的利空環境下出現，可見已知的利空訊息不會成為股市的變數，尤其是費城半導體指數即將創新高，半導體產業的利基將於市場發酵。

從盤面觀察，電子股成交比重降至5成左右，可見短線資金轉向非電族進駐，上周五航運、鋼鐵、造紙等傳產股相對強勢，應是投機力回到傳產的表徵，電子股無法聚集人氣的主因在於目前電子股並無階段主流出線，原本最強的銅箔基板休息了，而上周四轉強的第三代半導體也未再續攻，個股走勢沒有太強的續航力，短線資金就不會逗留。(倫元投顧提供)