台灣智慧城市發展協會舉行「2021智慧城市卓越貢獻獎」，台灣大(3045)入智慧城市發展受到實質肯定，總經理林之晨獲頒「智慧創新」貢獻獎殊榮，林之晨表示，台灣大將持續扮演好系統整合者、解決方案供提供者，以及物聯網服務佈建者等角色，以利全面強化智慧城市效率。

林之晨表示，城市的數據，散落在街道、巷弄、建築等都會的各種角落，這些數據的有效收集、純化、建模與應用，是加速智慧城市發展的最核心工作。台灣大結合AI、IoT科技與5G、Wi-Fi 6、NB-IoT電信基礎，積極扮演好系統整合者、解決方案供提供者，以及物聯網服務佈建者等角色，全力加速都會數據的收集與應用。

自2019年上任以來，林之晨積極為台灣大注入新創DNA與數據思維，於5G開台當年即率先完成6000座「真5G」3.5GHz高速基站佈建，並為第一家獲NCC人口涵蓋過半認證的電信業者，為5G智慧城市奠定發展基石。

台灣大以室內覆蓋佳、穿透力高的700MHz的網路頻段建置智慧三表(水、電、瓦斯表)，助力公用事業數位轉型，並為首家在台北市引進NB-IoT智慧路燈的業者，又在桃園市、高雄市建置超過4萬盞搭載NB-IoT傳輸技術的即時管理道路照明設備，另於台北市區建置智慧停車系統，提高停車位使用效益，全面強化智慧城市效率。

林之晨帶領台灣大啟動各式垂直場域「超5G應用」，例如台灣大與生態系夥伴合作開發空氣品質預測平台，將高精準PM2.5感測器安裝於電動公車及共享機車上，移動式收集空氣品質資料，再搭配AI演算進一步達到空氣品質推估，目前已收集超過上萬筆資料，更讓數據發揮加值作用，結合雲端醫療讓醫師能觀察患者生活習慣與疾病的相關性。

此外，台灣大也積極助攻智慧交通，2020年底推出「車隊大管家3.0」管理服務，透過AI機器學習改善危險駕駛行為，目前台灣前三大貨車業者、物流快遞業者與新興計程車車隊均已導入；另台灣大哥大也與台塑貨運、iAuto、台大團隊共同建置5G智慧自駕車，成功導入至公共運輸系統，目前每日6班次運行於長庚養生文化村，已接駁超過2000趟次，發展更適合智慧城市的車輛運行模式。