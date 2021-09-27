唐鳳又出手了！被稱為天才IT大臣的行政院政務委員唐鳳，最近人氣、網路聲量相當夯，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/26~2021/09/23）所做的口碑排行調查，蘇貞昌內閣團隊閣揆、閣員的網路聲量排名，唐鳳口碑排名位居第三名，僅次於陳時中、蘇貞昌。

「唐鳳獸」迷因影片高點閱率輾壓經濟部宣傳片

這回為了推廣數位五倍券，化身「唐鳳獸」親自上陣幫經濟部拍攝兩支「迷因」教學影片，透過唱歌、跳舞超活潑的肢體語言宣傳五倍券，並教導大家如何綁定、如何選擇以及如何參加各種加碼好康抽獎活動，同時還在影片標題上加註「唐鳳獸」擁有「數位綁定」、「網域控制」兩項特殊技能。影片一釋出立刻引發熱議，短短兩天「數位五倍券綁定」影片點閱率衝破12萬次，「數位綁定魔音花絮篇」2.2萬次，從經濟部YouTube官方頻道近期幾支影片來觀察，「唐鳳出手」的迷因影片點閱數，可以說是直接輾壓經濟部其他宣傳片，就連經濟部長王美花也望塵莫及。

「數位寶貝唐鳳獸」 迷因影片網路聲量創近一個月新高

「唐鳳獸」影片不僅有高點閱次數，同時也引發網路上熱議，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/08/25~2021/09/24）統計調查，9月22日迷因教學影片一曝光，搭配五倍券開放綁定登記，讓唐鳳的當日網路聲量飆升至7015筆，創下近一個月以來網路聲量最高峰。有網友說「有看過這樣活潑的政委唐鳳嗎」，也有網友表示五倍券當前最紅、最搶手的券，但同時負面批評也不少，包括「唐鳳系統必然當機」、「系統登記頻出現亂碼」等等。除了系統亂象之外，立委蔡壁如更提出質疑，行政院為了宣傳五倍券政策，編列1.2億元文宣預算，等於是花納稅人的錢替行政院自己做廣告大內宣。

聲量第二高落在8月28日BNT疫苗開放預約，網路聲量4614筆。3小時預約登記超過197萬人登記成功，也因為大批民眾湧入，導致系統平台當機，無法成功登記的民眾恐怕不在少數，不少論壇、網站出現抨擊聲音，包括「又當機了，唐鳳呢？」、「IT大臣到底是什麼意思」，朱學恒更是在粉絲專頁上開轟「毫無疑慮的又當機了，根本進不去預約系統，謝謝你天才IT大臣唐鳳」。

聲量第三高落在9月15日宣布五倍券官網啟用，並有多項好康加碼送，網路聲量共有2697筆，由於系統尚未開跑，五倍券也還沒開始使用，很多民眾的討論內容多著重於未來如何使用，以及有哪些優惠。

「唐鳳獸、數位寶貝」唐鳳網路熱搜字

唐鳳近一個月的幾波網路高聲量幾乎都與五倍券有密切關聯，進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎-探索概念》（2021/08/25~2021/09/24）觀察分析，網路上唐鳳相關概念討論字詞，除了五倍券之外，「唐鳳獸」、「數位寶貝」、「數位綁定」也躍升熱門榜單內，顯見「迷因影片的魔音穿腦」不僅有其成效，也創下網路討論熱度。

「唐鳳獸五倍券」 真能召喚經濟效益嗎？

透過宣傳、教學，希望擴大消費，刺激內需市場，讓百工百業能在這波疫情中回暖回溫，行政院加大力道推動數位五倍券，而立法院預算中心評估報告卻指出，「2020年的數位三倍券領取不如預期，執行效益評估尚待強化，宜改善以擴大五倍券的綜合效益」。另外，以國內旅遊來說，交通部投入近90億元經費希望能振興國內旅遊，但預算中心指出，2020年、2021年旅行社停業家數分別為37家和52家，而且部分觀光業者在申請領取紓困補貼之後，依舊無法持續營運必須被迫停歇業，顯見旅行業受疫情衝擊甚巨，營運仍屬艱困。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月23日至2021年09月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『唐鳳』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。