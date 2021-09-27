介紹台韓文化太好看～

不知道大家有沒有看過住在台灣的外國人所拍的YouTube呢？吃台灣食物、逛台灣景點的感覺、看台劇或MV的感想，有時候分享或介紹台灣特色和文化，更是讓網友大開眼界，用外國人的角度為大家帶來許多平常沒注意到的在台日常，像是韓勾ㄟ金針菇之前就曾介紹北投獨有的機車小黃，非常有特色。

近年韓國文化盛行，許多拍攝台韓文化差異介紹的「在台韓國YouTuber」越來越有名。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了最受網友關注的在台韓國YouTuber，來看看誰的影片內容最吸引你吧！

10 洪不讓 몽골리안 홍마니 Hongmani

洪不讓一年前開始來到台灣經營YouTube頻道，內容以外國人在台生活分享為主，一一列出在台灣覺得驚奇的事。

像是跟著大甲媽遶境、中秋節會在家外面烤肉、市場上的肉類不用冷藏、介紹素食泡麵、玉米濃湯裡面加水餃、超商提供不織布提袋等，滿滿都是他對台灣獨到的眼光與觀察。

9 氣朴朴 치푸푸

氣朴朴 치푸푸今年開始經營YouTube頻道，主要以VLOG和模仿為主，也和其他在台韓國YouTuber一起合作體驗台灣生活。最近用功學習台語，也發布了模仿其他YouTuber影片開場的shorts。

他分享韓國人看台灣嘻哈MV和嘻哈節目的反應，獲得許多網友好評，雖然才剛加入YouTube界不久，很快吸引了不少網友紛紛訂閱起來，大家都在等待他發光發熱的一天啊！

8 韓國女婿 阿燦 아찬

阿燦的影片除了自己露臉之外，還能看到女友變老婆的「亞小姐」和可愛的米克斯浪浪「嘎比」，還有其他家人朋友露臉的日常紀錄。

頻道的話題往往相當應景，之前和老婆討論《刻在你心底的名字》造成的觀念衝擊，端午節、中秋節也試吃了多種台式粽子、月餅。前陣子在家看東奧時也被李智凱鞍馬項目「完美落地」感動到哭成淚人兒，真性情讓網友也感受到興奮與激動。

7 KT story

由韓國男孩邦ㄚ與台灣女孩智ㄚ經營的頻道，居住在南部親戚家的他們，庭院外可看到翠緣的田野，有咖啡樹、芒果樹等，每天與大自然為鄰，搭配兩人自然可愛的氣氛，影片風格非常愜意。

除了分享日常生活，兩人也經常整理出台灣與韓國不同的文化，介紹給粉絲們，蒐集許多韓國網路討論台灣的話題，像是韓國網友喜歡台灣的小綠人紅綠燈、台劇《想見你》在韓國翻拍、韓國人看《火神的眼淚》的反應、讓人驚豔的台灣素食文化、以及在韓國爆紅的台灣女神等，企劃相當用心。

6 韓國男生EZY

25歲就為愛來台的EZY，身為一個台灣女婿，常常會跟老婆Anna出現在鏡頭前，粉紅泡泡突破螢幕啦～本身在韓國就是健身教練的他，20歲時就曾打算用YouTube紀錄自己在紐西蘭的健身生活，後來因為太忙無法下定決心執行，結果到了台灣，卻誤打誤撞成為走訪台灣美食的YouTuber。

在紐西蘭語言學校認識了老婆Anna，因為老婆不太會韓文的關係，EZY最終決定來為愛來台，他提到，喜歡在台灣學習不一樣的文化，也會用心把更多試吃心得分享給大家。

5 台韓男子 대한남자

台韓男子是由一個台灣男生和二個韓國男生組成，異國組合碰撞出不一樣的火花，頻道主要分享異國情懷和知識，帥氣外型吸引不少粉絲，很多人看過一次他們的影片，都會不自覺一支接著一支通通追完。

他們常在頻道中分享彼此生活習慣的不同，像是職場文化、身分證差異、兩國防疫、高中制服規定等，曾推出一部由韓國成員回應「台灣人對韓國男生的10大印象」的影片，提到大家透過韓劇認識韓國，但實際上是不是真的那麼浪漫呢，由他們一一為大家解答，非常有話題性。

4 跟著多多一起走Dada Kim

在台灣定居多年的多多在頻道中擔任主持的角色，製作人兼任攝影師的ED不時也會在影片中露面，負責以台灣人的角度，帶多多到臺灣各地探險和體驗。

多多跟ED從2018年9月開始拍影片，從害羞不知道怎麼自我介紹到現在出了各種不同風格的影片，像是旅遊、美食和探險系列都是非常受歡迎，就像在看旅遊節目一樣，達到總觀看數超過兩千萬的好成績。

3 咪蕾 미래

可愛的外表加上呆萌的個性，有咪蕾在的地方就有滿滿的歡樂，與男友兼攝影「林老師」現居在桃園的她在影片中提到「這樣才有住在臺灣的感覺」，能體驗到台灣的傳統與慢步調，享受不同於台北都市的日常。

頻道內容有各種台灣文化體驗、美食開箱、旅行 Vlog等企劃都受到許多人喜愛。有時候也會以韓國人的角度看台灣一些新奇的文化，像是五金百貨、麵包車、傳統理髮店等，搭配她特有的活力，影片氛圍獲得許多讚賞。

2 有璟嘿喲요찡

來自韓國大邱的有璟，2018年來到台灣文化大學留學，一開始和好朋友妍精一起經營頻道，後來獨自經營。從學生時代到畢業都創作出不同風格的影片，許多粉絲看著看著，就像每天陪伴她成長。

影片初期以分享台灣特色道地食物為主，像是八方雲集、羊肉爐和薑母鴨等，現在也常做些台韓文化差別影片，受到非常多台灣人的喜愛。有璟之前曾經到韓國連鎖年糕吃到飽餐廳「兩餐」拍攝，分享韓國各種不一樣的吃法，觀看數達32萬，許多食客要用餐前還是會打開手機看著那段影片作功課，非常有趣。

1 韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸

「大家好！我是韓勾ㄟ金針菇」總是以活潑可愛的開場讓大家認識她的金針菇，已經是非常知名的大咖YouTuber啦！相信大家都對他不陌生，熱愛台灣的程度絕對不比本地人少，她畢業於國立臺灣大學中文系，還曾修過台語課，真的是非常努力的融入台灣呢！

今年金針菇的YouTube頻道觀看次數突破1億人次，其實她從2018年就開始默默耕耘，常在頻道中分享台灣的美食和特色文化，說是從台灣爆紅回韓國的YouTube也不為過。最近還與蔡哥、一隻阿圓、林萱組成活力滿滿的「羽球隊」，也開始拍攝許多廣告，題材更加多元吸睛，擁有一大票忠實菇粉。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月23日至2021年09月22日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『介紹台韓文化的在台韓國YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」