大陸知名男星吳亦凡爆酒局選妃、迷姦少女等性醜聞，遭檢方以涉嫌強姦罪為由批准逮捕，演藝事業全毀，而當初勇於站出來揭發的網紅都美竹一度消失在網路平台，讓粉絲十分擔心，隨著吳亦凡事件落幕，都美竹沉寂一個月後也重新曬出一段影片。

都美竹7月開出第一槍，指控吳亦凡設局迷姦未成年少女，隨後有多名受害女子都跳出來發文附和，眼看吳亦凡形象就要全毀，都美竹還被反咬涉嫌恐嚇取財，所幸在警方調查後還了她清白，吳亦凡也遭刑事拘留，這之後都美竹消失了一段時間，昨(26日)終於更新社群平台。

都美竹的狀況良好，看起來已經走出陰霾。(圖/翻攝自都美竹微博)

都美竹曬出一片影片，只見她抱著白色玫瑰花束，頂著一頭俐落短髮，讓她原先精緻的五官更加立體，看得出狀況很好，已經走出性醜聞陰霾，她也在內文喊話：「別放慢步伐，我們都會成為更好的人。」久違出現引起廣大迴響，都美竹更在留言區自首被媽媽餵胖了。

不少網友都紛紛直呼，「這不得誇句好看？」、「努力吧，美麗的好姑娘！」、「你值得更好的人生要一切順利啊，不要在意那些惡意的閒言碎語，你要知道有很多人真的祝福你、喜歡你，願你有更美好的人生的，壞人只是少數」、「美女姐姐自信起來，那些嚼舌根的小人連根牙籤都不算」、「真復仇爽文女主」。