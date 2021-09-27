台股9月24日全體上市公司總市值為53兆285.76億元，較前周五（17日）總市值減少427.90億元，周減幅為0.08％。群益證券看本周台股指數區間為17100-17600點，本周看好四大題材類股，包含：高價IC設計股、第三代半導體材料股、塑化股、航運股（貨櫃+散裝）等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.本次聯準會會議紀錄9名委員認為有必要在2022年升息，多數委員支持2022年升息1次，態度比6月時更偏向鷹派。鮑爾重申縮表與升息是兩件不同的事，升息門檻比減少購債更高，也就是說聯準會持續和市場溝通，「提前升息」觀點目的是消弭市場預期，實際升息要看各次聯準會會議美國總經數據而定。

2.白宮、參眾兩院共和黨，民主黨進步派與溫和派9月27日將表決兩個「重建美好美國」法案，一個是白宮與參議院已通過的1兆美元「兩黨基礎建設計畫」；另一個是具爭議性共和黨反對的3.5兆美元「綜合預算共識」。

3.莫德納執行長班塞爾Stephane Bancel表示，隨著疫苗產量增加確保全球供應，世上所有人將可以接種疫苗；加強劑也能符合需求，嬰孩可能很快也有疫苗可以打，還沒接種疫苗的人將會自然免疫，疫情可望在一年內結束。