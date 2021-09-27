《櫃買市場》聯發國際通過上櫃審議 09:112021/09/27 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心第10屆第3次董事、監察人聯席會議，會中通過聯發國際餐飲事業公司(2756)股票上櫃申請案。 聯發國際成立於93年2月，主要業務為連鎖餐飲品牌、食品及其他業務，董事長為鄭凱隆，總經理賴柏宇，目前股本為1.31億元，110年上半年合併營收為3.87億元，稅後盈餘為4873萬元，每股盈餘為3.71元。 實現後疫情與綠地為鄰！ 小坪數美式生活「遠雄寬寓」即刻入主 互聯網大會登場 習強調築牢數位安全 #聯發國際 #櫃買市場 #通過上櫃審議 #櫃檯買賣中心 #屆第 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創紀錄 明年軍費支出將逾5000億 04:102021/09/27 政治要聞 世界互聯網大會 劉鶴：挺民企網路發展 04:102021/09/27 全球財經 費半打爆恒大炸彈 從半導體找奇兵：這幾檔爆點浮現 05:252021/09/27 財經 金門普發紓困金5000元 第3階段27日起陸續入帳 11:472021/09/26 生活 陸造紙開第一槍 產業鏈喊漲 04:102021/09/27 財經要聞 海航控股公佈重整計畫 4天內討論表決確定企業集團命運 22:592021/09/26 兩岸 華銀、一銀 房貸餘額續成長 04:102021/09/27 金融．稅務 權王開講 理財起跑線奔向財富自由 04:102021/09/27 財經要聞 《國際經濟》美眾院本周可望先通過0.55兆美元小基建案 08:372021/09/27 財經 教育部通過4所國立大學設「國家重點領域研究學院」 09:542021/09/26 生活 蔡政府舉債2兆債留子孫 她痛批：民進黨一再打臉過去的自己 16:402021/09/26 政治 財經熱門新聞 紙本五倍券585萬人預訂 大幅超車數位215萬 國旅券搶登記中籤率不到13％ - 財經 除半導體、面板業外 皆被迫停產至月底！電子業大衝擊 蘇州、昆山停電停產 - 財經要聞 - 工商時報 北京狠心限電 電子業爆停產 美媒：經濟衝擊超越恒大事件 - 財經 費半打爆恒大炸彈 從半導體找奇兵：這幾檔爆點浮現 - 財經 15檔三增股 多頭特攻隊 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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