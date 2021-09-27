櫃檯買賣中心第10屆第3次董事、監察人聯席會議，會中通過聯發國際餐飲事業公司(2756)股票上櫃申請案。

聯發國際成立於93年2月，主要業務為連鎖餐飲品牌、食品及其他業務，董事長為鄭凱隆，總經理賴柏宇，目前股本為1.31億元，110年上半年合併營收為3.87億元，稅後盈餘為4873萬元，每股盈餘為3.71元。

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