蘋果iPhone13系列上周五熱鬧開賣，儘管在疫情管制下，當天信義區開賣盛況不若以往，但銷售成績似乎未打折，在供貨充足、價格相較iPhone 12更便宜以及5G建設相較去年完備下，電信業者統計指出，iPhone 13首賣日是去年iPhone 12的近2倍。

今年iPhone 13的訂價比iPhone 12更便宜可說是一大亮點，電信業也皆看好此一特徵將推升果粉換機潮，另外，今年是台灣5G進入第二年，整體建設相較去年完備許多，也可望帶動換iPhone 11的4G果粉換機到iPhone 13。

根據遠傳至開賣當(24)日17:00的統計，iPhone 13系列手機的銷售量為去年iPhone 12首賣日的近2倍，今年因4款新機同日銷售且供貨量充足，還有不少果粉預約下班後到門市取貨，預期數字會再成長。

目前銷售最好的iPhone 13手機前兩名分別為iPhone 13 Pro Max(256G)與iPhone 13 Pro(256GB)，顯示用戶對手機儲存容量的需求明顯提升。年度iPhone新色天峰藍則最受追捧；資費的選擇上，則以1399級距最受果粉們青睞。

依中華電iPhone 13全機型首賣日的最新銷售統計，以申辦「精采5G」月繳1,399元資費佔最大宗，前4名最搶手機型分別為「iPhone 13 Pro Max 256G 天峰藍」、「iPhone 13 Pro 256G 天峰藍」、「iPhone 13 Pro 256G 石墨色」、及「iPhone 13 128G粉紅色」，顯示蘋果今年推出的新色「天峰藍」和「粉紅色」更受到青睞。