籃網球星厄文最近因為拒絕接種疫苗引發爭議，沒想到27日又被紐約記者蘇利文爆料，他在先前造訪母親家鄉北達科他州之旅，突然無預警造訪當地學校，全程都沒有配戴口罩跟學生一起合照或聊天，擺明就是不甩防疫規定，也引發學生家長不滿。

「厄文突然造訪母親部落附近的學校，希望能跟孩子合照與簽名，就是那種迫使大家距離很近，仍要拉下口罩的拍照，」蘇利文表示，「他除了在學校內跟學生對談時把口罩綁在手臂上，也在球場跟大家合照都不戴口罩，擺明照著自己規矩走。」

蘇利文更引用一名學生母親的說法，「當時幾乎所有人都配戴口罩，除了厄文以外，他去每個地方都不戴。人們在那裡看到厄文，即使我們仍然處於疫情大爆發時期，我想大家不會問他接種新冠疫苗了沒？而是說他是我們的英雄之一。」

其實早在去年疫情剛爆發期間，厄文就帶頭反對接種疫苗，甚至認為新冠疫情並不嚴重，最近他更按讚有關黑人接種疫苗的陰謀論(謠傳疫苗內含追蹤器，藉以調查黑人動向)，反正紐約當地政府規定沒有完整施打疫苗就不能進球場打球，厄文擺明就是無視到底。