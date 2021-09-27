有民眾發現，在使用預載 iOS 15 作業系統的 iPhone 13 掃描實聯制QR code時，相較使用舊作業系統時覺得更麻煩了。（趙雙傑攝）
有民眾發現，在使用預載 iOS 15 作業系統的 iPhone 13 掃描實聯制QR code時，相較使用舊作業系統時覺得更麻煩了。（趙雙傑攝）

iPhone 13手機在台灣24日開始發售，有民眾發現，在使用預載 iOS 15 作業系統的 iPhone 13 掃描實聯制QR code時，相較使用舊作業系統時會自動跳出通知， iOS 15 掃完條碼還需要按按鈕，許多網友覺得更麻煩了，貼文一出引起熱議。

一名網友日前在 PTT iOS板分享，現在台灣到處需要實名，很常需要掃QR code的功能，而在iOS 15上掃條碼完要做的事是會跟著條碼的動的，也就是說，開完相機、手機拿著、掃到條碼，還要保持身體穩定才能去點到那個小按鈕，不再像是iOS 14一樣跳出通知。

原PO表示每次實名掃完，還要站在那裡瞄準那個小黃按鈕，而不是掃完一邊按通知一邊走入商店，會覺得很煩。

貼文一出引起討論，有熱心的鄉名提供解決方法，「用控制中心裡面的掃描很快」、「我都用台北通」、「捷徑超方便，打開掃完直接結束」、「辨識到右下角會出現QR的按鈕，可以用那個會比較方便」。

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