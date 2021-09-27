有民眾發現，在使用預載 iOS 15 作業系統的 iPhone 13 掃描實聯制QR code時，相較使用舊作業系統時覺得更麻煩了。（趙雙傑攝）

iPhone 13手機在台灣24日開始發售，有民眾發現，在使用預載 iOS 15 作業系統的 iPhone 13 掃描實聯制QR code時，相較使用舊作業系統時會自動跳出通知， iOS 15 掃完條碼還需要按按鈕，許多網友覺得更麻煩了，貼文一出引起熱議。

一名網友日前在 PTT iOS板分享，現在台灣到處需要實名，很常需要掃QR code的功能，而在iOS 15上掃條碼完要做的事是會跟著條碼的動的，也就是說，開完相機、手機拿著、掃到條碼，還要保持身體穩定才能去點到那個小按鈕，不再像是iOS 14一樣跳出通知。

原PO表示每次實名掃完，還要站在那裡瞄準那個小黃按鈕，而不是掃完一邊按通知一邊走入商店，會覺得很煩。

貼文一出引起討論，有熱心的鄉名提供解決方法，「用控制中心裡面的掃描很快」、「我都用台北通」、「捷徑超方便，打開掃完直接結束」、「辨識到右下角會出現QR的按鈕，可以用那個會比較方便」。