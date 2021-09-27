台中大甲三合院命案 屋主涉重嫌遭羈押 09:162021/09/27 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中大甲三合院命案，屋主涉重嫌遭羈押。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大甲區25日發生死亡事件，60歲邱姓男子陳屍在三合院民宅前，臉部朝下，地上血跡斑斑，當時調查指出，現場無打鬥痕跡，初步排除他殺。但經檢方初步相驗後，認為死者身上有多處尖銳物傷口，且屋主對訊問均三緘其口，檢方認其涉嫌重大，昨天深夜聲押獲准。 男爆頭陳屍大甲三合院已腐爛 屋主酒友涉重嫌裝傻遭羈押 屏東南平漁村風情 推慢活小旅行 #三合院 #屋主 #初步 #台中大甲 #涉重 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 潘文忠道歉 教育部輔導學生重製 04:102021/09/27 政治要聞 為他人鳴不平到老人會丟雞蛋 2男遭判拘役 16:582021/09/26 社會 華山教育農園重啟 雲林高三生優先使用 04:102021/09/27 地方新聞 台中土地標售 挑戰區段新高 04:102021/09/26 財經要聞 台中祥順東路鐵馬道改鋪面 騎乘更安全 04:102021/09/26 地方新聞 24歲男打AZ 罕見引發心肌炎 04:102021/09/27 生活新聞 台中港北堤海釣區 明年免費開放 04:102021/09/27 地方新聞 貪7000元判囚7年 前苗縣議員李聰祥獲假釋 10:332021/09/26 社會 古坑華山教育農園重啟 雲林縣高三生優先使用 15:222021/09/26 寶島 信義房屋線上影展 傳遞社區感動故事 09:002021/09/27 財經 屋主傻眼！台中2車猛撞後齊「轉向」民宅也遭殃 14:302021/09/26 社會 社會熱門新聞 人妻爛醉點外送點到床上 睡醒驚覺內褲穿反沾液體超崩潰 - 社會 兒子剛離開房間就起火 鑰匙插大門三峽一家4人受困陽台 - 社會 婆婆的家規讓媳婦傻眼 人妻怒飆：行房要不要順便？ - 社會 不爽被黑狗咬傷 屏東男竟拔槍轟頭讓牠1槍斃命 - 社會 夫上大夜難滿足 人妻看熟睡小叔褲襠凸起「直接做了」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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