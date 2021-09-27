台中市大甲區25日發生死亡事件，60歲邱姓男子陳屍在三合院民宅前，臉部朝下，地上血跡斑斑，當時調查指出，現場無打鬥痕跡，初步排除他殺。但經檢方初步相驗後，認為死者身上有多處尖銳物傷口，且屋主對訊問均三緘其口，檢方認其涉嫌重大，昨天深夜聲押獲准。