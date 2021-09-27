南韓40歲女星成宥利（성유리），2017年嫁給高爾夫球選手安勝賢後積極做人，終於在近日宣布懷上雙胞胎，但在她公開的穿搭照中，雖肚子已逐漸隆起，但纖細的體態與驚人的膚況，都讓不少網友大讚「根本是少女」。

今年7月，成宥利在個人IG上公開手寫信，信中開心表示「我們終於等到孩子們的降臨，而且不是一個還是兩個」，並透露目前雖已懷孕幾個月但仍沒有真實感，不過她也因為高齡懷孕擔心孩子的狀況而無法好好吃飯，對於每件事情都小心翼翼，完全體會到當媽媽不是件容易的事情，也感謝這段時間不斷給他們夫妻倆加油打氣的粉絲們，照片一PO出立即吸引大批網友留言祝福。

近日，成宥利在個人IG上曬出抽空觀看展覽時的一系列穿搭照，只見她穿著一件白色雪紡襯衫，外面搭配黑色細肩帶寬版洋裝，腳上則是穿著長襪與厚底鞋，整體造型看起來輕便又時髦。

照片中，成宥利的肚子看起來已些微隆起，但纖細的腿部與精緻的臉蛋，還是讓不少粉絲看了驚呼「姊姊真的懷孕了嗎？」、「這是少女的身材吧！」、「身材不科學的漂亮媽咪」、「終於看到一點點肚子了」、「姊姊怎麼總是這麼漂亮」、「漂亮的D Line」，吸引超過2萬人按讚。

成宥利過去曾是元祖女團Fin.K.L成員，與李孝利、玉珠鉉、李真等人一同創下不少好成績，在當年紅極一時，但在推出幾張專輯後，成員開始各自發展，成宥利也因此成為演員並開設廣播主持節目；2019年她與Fin.K.L成員相聚演出實境秀《Camping Club》後，人氣也再度上漲，IG吸引超過53萬人追蹤。