台股加權指數27日開在17278.11點，呈現小漲，權王台積電（2330）小幅開高在600元，但隨即壓低，也拖累台股指數翻黑。

盤面上以造紙、航運股、塑膠類股表現相對較強，造紙漲幅逾5％，在類股中最強，電子股弱，傳產股強，指數早盤在盤下震盪。

在特斯拉、金融類股走強的帶動下，標準普爾指數、道瓊工業平均指數24日終場小幅收高，結束波動劇烈的一周。然而，中國大陸對加密貨幣下達禁令、恒大集團債務違約疑慮揮之不去、體育用品巨擘Nike因疫情干擾供應鏈及成本上升問題受創，仍令美股當天盤勢受到壓抑。

道瓊工業平均指數9月24日終場上漲0.1％ (33.18點)、收34798.00點；周K線上漲0.62%。

那斯達克指數下跌0.03%(4.54點)、收15047.70點；周K線上漲0.02%。

費城半導體指數下跌0.1%(3.52點)、收3453.92點；周K線上漲0.96%。

元富投顧指出，台積電近期跌深反彈，讓指數穩在萬七以上，未來量能變化，將是本波觀察重點。新台幣和美元中期走勢，將是多空最大變數。

現階段選股，優先選擇漲價題材或季底作帳股，操作觀念「型態突破買進或強股拉回買進」方式，電子股包括智原、創意最具指標，強勢熱門股，包括一詮、晶焱、美琪瑪等。傳產部分，貨櫃航運、造紙和鋼鐵最具指標，包括長榮、華紙、中鋼構是觀察重點。

目前新冠疫情續趨緩，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數仍處於強勢，未來走勢成多方指標。最近聯準會（Fed）的發言，推估貨幣政策持續寬鬆，還會持續一段日子，有利熱錢流向。台股17150半年線，成多空重要關卡，目前站穩中，原則上可擇強布局，強勢股操作為原則，量增4000億元以上，價穩17500點才算中期多方。