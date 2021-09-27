屏東一名林姓男子不爽被朋友飼養的黑狗咬傷右手，竟然拿出改造手槍對小黑頭部開槍，讓牠當場一槍斃命。高雄高分院依違反槍砲條例和動保法，分別判處林男有期徒刑3年和3月，可上訴。

根據判決書，林男2019年9月某日騎機車到陳姓友人家，遭陳姓友人兒子飼養的黑犬咬傷右手，林男相當不爽，立即返家拿出改造手槍，並裝入一顆子彈，再度前往友人家，對黑狗頭部開槍，讓黑狗當場一槍斃命。

警方從機車車牌追查出林男涉案，林男一開始還辯稱是用木條將狗打死，之後才改口開槍將狗打死，並供出6月初網購未貫穿槍管的仿半自動手槍及若干空包彈殼，7月再把槍管拆卸，加工再換裝其自備金屬套管，又將鐵釘研磨成撞針裝入手槍，改造成具有殺傷力的子彈。

屏東地院審理後，依違反槍砲條例判處林男有期徒刑5年6月，併科罰金5萬元﹔另違反動保法則處徒刑3月，可易科罰金，併科罰金25萬元。

林男不服上訴高雄高分院，合議庭法官認為，林涉嫌改造槍砲部分，在警方未懷疑他持有槍枝前自白，並帶警方到和生1路榕樹下，取出犯案兇槍，符合自首要件，乃從輕改判3年，併科罰金3萬元，還可上訴。