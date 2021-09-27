大陸廣電總局眼看藝能界負面風波不斷，決定出手好好整頓，為了抵制低俗和庸俗作品，強力打擊娛樂節目中的「娘炮」審美和「低俗網紅」，擁有274萬粉絲的大陸變裝網紅「康雅雅」就因內容涉嫌低俗遭抖音永久封禁，連微博扮女裝的照片都點不開，對此他本人發文向大家道歉，引起熱議。

康雅雅儘管是男兒身，但五官秀氣清純，扮起各式女裝毫不違和，抖音帳號吸引274萬網友追蹤，不過他昨（26日）在微博透露：「抱歉，我的帳號視頻被永久封禁了，謝謝大家一路以來的陪伴和喜歡。」同時上傳截圖，只見康雅雅的抖音帳號因被判定「涉嫌低俗」遭到處罰，過去的作品全數無法公開，永遠沒辦法再更新，他不明白為何突然被禁，回訊勾「仍不了解」。

康雅雅的抖音帳號因涉嫌低俗被永久封禁。（圖／微博@康雅雅）

康雅雅難掩失落的心情，再發文感嘆：「如果真的有康雅雅這個女孩，你們會對她有這麼大的惡意嗎？我也想過，如果我真的是康雅雅，會不會活得更加開心更加快樂。可是我始終不能成為她。」沉澱3個小時，康雅雅決定暫時退出社交平台，承諾不再拍變裝影片，並向社會大眾道歉：「長達幾年的視頻拍攝生涯裡，是我沒有考慮自身對社會和對青少年的影響，起到了不正的引領，我男生扮女裝的行為對社會風氣造成了不良的影響。我在此向大家道歉，希望大家原諒，對不起！」

除了網紅圈，演藝圈花美男藝人也都聽從政策，曾在南韓出道的黃子韜一改濃妝豔抹，曬出在健身房運動的大肌肉照片；王一博也在節目中以短髮亮相，蔡徐坤更留起鬍子，拋棄過往的奶油小生形象。