1名人妻日前與丈夫吵架後，丈夫負氣離家，她則待在家喝一整天酒，晚上點外送時，她看見外送員站在門口突然崩潰倒在對方懷裡哭泣，一時誤認對方是丈夫，竟開始不斷親吻，而後她就斷片了，等到她早上醒來發現身上有不明液體、內褲也穿反，驚覺「我應該做了對不起我老公的事」。

該名人妻在臉書「爆料公社app/匿名館」發文表示，她與丈夫日前發生爭執，對方一氣之下離家，她因心情不好喝下整瓶紅酒與不少啤酒，整天下來直到晚上9點多都未與丈夫聯絡，後來點了外送，沒想到等到外送員送餐到家門口時，她一時崩潰倒在對方懷裡大哭，「也許我太醉了，覺得他長得實在太像我老公，抱著他就是一直親，一邊說著『我一個人在家很怕、很孤單』」。

「我似乎看到他的眼神由驚恐，轉變到另一種神色，但後來我就斷片了。」該人妻說等到她醒來時已睡在沙發上，外送食物已變冷放在桌上，她始終想不起當晚發生的事，「但是穿反的內褲和身上除了酒精味以外，（還有）奇怪又曖昧的味道和不明的黏液，又讓我覺得，我應該做了對不起我老公的事」。

該人妻說之後與丈夫和好，但仍擔心若日後懷孕，不確定孩子的父親是何人；網友們留言說「羨慕外送員」、「下次外送我來送吧」、「記得吃事後避孕藥」、「沒事，他那天可能也不是去兄弟家睡」、「這是外送什麼？精子嗎？」

人妻看見外送員站在門口突然崩潰倒在對方懷裡哭泣，一時誤認對方是丈夫，竟開始不斷親吻，等到她早上醒來發現身上有不明液體、內褲也穿反。（翻攝自臉書「爆料公社app/匿名館」）

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