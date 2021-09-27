紙本五倍券開放預訂2天以來，截至今(27日)上午9點，預訂人數已達585萬5930人，接近總人口的1/4，大幅領先數位綁定的369萬9525人，超出215萬份，而最搶手的國旅券登記人數再衝高至949萬7652人，中籤率不到13%。

紙本五倍券自上周六(25日)上午9點開放登記，根據經濟部最新統計，截至今日上午9點為止，有585萬5930人完成紙本五倍券預訂，其中以使用超商事務機預訂較多，有447萬7689人，上官網預訂的人數為137萬8241人。

至於數位綁定部分，也在緩步增加中，有369萬9525人完成，其中，個人綁定有269萬2428人，共同綁定有100萬7097人，均可獲得500元好食券。

在各部會加碼券部分，除好食券只要數位綁定免抽籤即可獲得的369萬9525人之外，以交通部國旅券最受歡迎，有949萬7652人登記，因限量120萬份，目前中籤率已不到13%。

農遊券與藝Fun券也相當受到國人喜愛，也有超過900萬人登記，農委會農遊券有938萬8035人登記，文化部藝Fun券有916萬3269人登記，另外，教育部動滋券有886萬5482人登記，客委會客庄券有813萬1415人登記，國發會地方創生券有553萬5821人登記，原民會i原券有122萬2919人登記。