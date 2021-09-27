生華科(6492)新冠二期臨床數據達標，公司強調，此項IIT試驗符合FDA嚴格的監管標準，臨床數據及成果皆屬於生華科所有，此臨床數據將用於未來申請藥證，同時希望加速相關藥廠授權或合作進行。生華科今日股價開盤跳空大漲逾8%，開盤1分鐘左右，股價強鎖漲停板157.5元，有超過2400張的買單排隊搶著要買。

生華科今日公告開發中抗新冠藥物Silmitasertib(CX-4945)治療中症患者二期臨床試驗初步數據分析成果，具統計上顯著差異(Statistically significance)和臨床上意義(Clinical meaningful)，生華科Silmitasertib顯著加速患者達到臨床定義上的康復(Clinical Recovery)，且接受Silmitasertib治療患者並無任何嚴重不良事件(SAE)，Silmitasertib展現高度安全性且耐受性良好。

生華科總經理宋台生表示，Silmitasertib的療效數據已展現對中症患者的臨床效益(Clinical benefit)，是目前台灣開發新冠藥物生技公司中，第一家新藥在抗COVID-19治療已經取得正向人體療效數據，且Silmitasertib是口服劑型，方便新冠確診患者在家使用。此項IIT試驗符合FDA嚴格的監管標準，臨床數據及成果皆屬於生華科所有，此臨床數據將用於未來申請藥證，同時希望加速相關藥廠授權或合作進行。

此項臨床數據摘要，已獲2021年國際流感和其他呼吸道病毒學會(ISIRV)及世界衛生組織(WHO)主辦抗COVID-19大會的接受，並將於10月19-21日大會期間公開發表。

這項新冠肺炎二期人體臨床試驗為開放性、隨機之雙臂設計，試驗在美國兩個收案中心共招募20位在參加試驗前7日內確診，症狀為中度的門診新冠確診患者，以1:1分別納入試驗組和對照組，進入試驗組的患者以口服方式，接受共14天Silmitasertib的完整療程，並以標準療法或支持性療法為對照組。此試驗中，進入試驗組的患者僅接受Silmitasertib的治療，並無合併使用其他新冠藥物。

面對新冠病毒不斷變異，藥物治療策略必須藉由靶向宿主細胞的蛋白(酉每)來阻斷病毒複製及感染。而CK2為美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所(UCSF-QBI)科學團隊研究發現新冠病毒SARS-COV-2在細胞中複製所需要之最關鍵且不可或缺的蛋白(酉每)。生華科將繼續驗證Silmitasertib藉由抑制宿主細胞CK2，達到抗感染及抗發炎降低免疫風暴的雙重機制。憑藉其靶向宿主細胞CK2不受變種病毒影響療效及更便利使用、經濟的口服劑型優勢，早日開發成功。