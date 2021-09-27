台股依舊堅守1萬7千點大關，金管會主委黃天牧27日上午受訪時表示，台股基本面良好，前8月上市櫃公司營收逾25兆元，同比成長18％以上，且國內資金「很寬裕」，這段時間成為支撐台股主力，內資對台股是有信心的，外資近幾月雖有賣超情況，但中長期應仍是會看見台股的基本面。

亦即黃天牧以台股基本面良好、內資對台股有信心及中長期外資會回頭等三大原因，看好台股有一定支撐，黃天牧並說「對台股還是樂觀以待」。

台股依舊在1萬7千多點，但近期震盪較大，且出現價穩量縮情況，黃天牧分析，主要還是新冠肺炎疫情及美國聯準會要縮減購債規模等寬鬆政策改變導致，全球股市都有震盪，難免影響台股，但他強調台股基本面「相對良好」，因此他建議投資人還是要「重視基本面、注意風險、審慎選股」。

黃天牧透露，最近台股資金面「與前幾個月是有差別」，但他一直覺得國內的資金是很寬裕的，因此內資對台股的挹注情況將是市場可觀察的重點。黃天牧表示，由於台股基本面相對是好的，所以國內資金、國內散戶及法人對台股是有信心的。