The Los Angeles Lakers are planning to sign two-way guard Austin Reaves to a new two-year contract sources tell @TheAthletic @Stadium. Reaves converted to a standard NBA contract becomes Lakers‘ 14th roster spot. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 26 2021

在找來一堆超過32歲老將補強後，湖人終於找來20出頭年輕球員了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞27日報導，湖人跟先前簽下雙向合約的23歲後衛奧斯丁里夫斯完成兩年正式合約，其中第2年是球隊選項，湖人陣中第14人底定。

如此一來，湖人進入新球季的球員名額就達到先前總管佩林卡所預告的14人，至於最後的球隊第15個球員名額，佩林卡希望留給買斷市場，也就是留到球員買斷合約截止日，他強調這是爭冠球隊的慣例做法，同時也是考慮到豪華稅。

來自奧克拉荷馬大學的奧斯丁里夫斯，在今年NBA選秀會上落選，卻在上個月跟湖人簽下雙向合約，也在夏季聯賽上場打球，留下場均7.6分、3.9籃板及2.1助攻數據，儘管他如願轉正合約，卻以湖人目前陣容來看，他的上場機會很渺茫。

起碼有了23歲的里夫斯正式加盟湖人，讓湖人新球季平均年齡稍微下降，他將成為除了20歲的荷頓塔克，湖人陣中第2年輕的球員，看來除非湖人出現相當嚴重的傷兵潮，這名年輕射手才有可能獲得上場表現機會，接著就等新球季開打了。