台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，罷免團體「刪Q總部」在台中各地豎立看板，指控陳柏惟反對採購疫苗，立法院副院長蔡其昌則反控「這就是抹黑」，並稱陳柏惟非常支持疫苗。對此，台北市議員羅智強貼出陳柏惟過去說明為何反對疫苗的影片打臉；至於陳柏惟稱不知道國際認證的「國際是什麼」，羅智強表示，「10月23日下架他，讓他回家好好去識字吧！」

蔡其昌昨日受訪時表示，「陳柏惟怎麼會阻擋疫苗，他非常支持疫苗。」羅智強今（27）日在臉書提出質疑，兩人不知道是不是沒套好招，陳柏惟竟然承認反對疫苗，且更好笑的是，陳柏惟在影片中解釋反對的原因是不知道國民黨提案的「國際認證」是什麼意思？

影片中，陳柏惟表示，反對疫苗是因為，說要國際認證的疫苗，但沒說是哪個國際、國際認證是哪個牌子？比如說肉品有CAS，標準有ISO2001，「國際認證是哪一個國際你要寫清楚，又沒有『國際』這個組織，可以寫WHO認證啊，可以寫美國食藥署認證啊，如果不相信台灣的食藥署，你要告訴我國際是什麼，立法要有標準，不然亂寫，我哪知道你的國際標準是什麼？」

羅智強直言，陳柏惟不衛生的放萊豬、擋疫苗，已經讓台中人很搖頭了，而國民黨提案的白紙黑字寫的是「應立即於一個月內儘速採購完成世界衛生組織（WHO）認證並列入『緊急使用清單』之新冠疫苗」，陳柏惟竟然説不知道是什麼「國際認證」。

羅智強強調，「是世界衛生組織認證」，並痛批，不衛生的擋疫苗已經很扯了，還要裝不識字的拗不知道「國際認證」是什麼？「這種裝不識字的塔綠班萊豬立委，10月23日下架他，讓他回家好好去識字吧！」