中央銀行9月24日再祭新一波不動產信用管制，金管會主委黃天牧27日上午受訪時表示，金管會跟央行一向都是攜手合作，所以對央行發布的不動產監理措施，金管會通常會隨即發布相關函令，要求銀行配合，這次因為是強化措施，央行已有QA說明，所以金管會將以納入金檢項目，協助央行落實監理措施。

央行9月理監事會祭出第三波不動產信用管制，包括新增規範自然人在特定地區（即台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣及新竹市）第二戶購屋貸款不得有寬限期；調降購地貸款最高成數為六成；調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為五成，並明定工業區閒置土地抵押貸款規範措施除外條款之「一定期間」為一年等。

金管會此次不再新發函令，但會納入日常金檢項目，特別檢視銀行是否落實新的規定，至於是否啟動專案金檢？黃天牧則表示，可以納入一般日常金檢內容，未必一定要啟動專案金檢。