邱國正：中共若犯台 會先打我指管通情系統 09:512021/09/27 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長邱國正上午赴立法院國防委員會進行施政報告。（ 摘自立法院） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長邱國正上午在立法院表示，有關中共軍力的報告，國防部陳述的都是事實，每年都有變化，他說，「例如中共機艦侵優，去年儘300餘次，今年到現在已有500次了。」邱國正是在答覆立委林昶佐質詢時，作上述說明。 當被問及中共如果真的要打台灣，會先打什麼，邱國正說，「會先打亂我們的作戰指管通情系統，這方面中共能力大幅成長，可以打亂我們的指管通情，例如固定雷達站一定先打，所以我們現在要機動，匿蹤，變換位置」。 楊千霈掌傳藝金曲獎盼大師驗收主持功力 習稱朱「先生」 學者看好台海穩定 #管通情 #邱國正 #會先 #中共 #打亂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權王開講 理財起跑線奔向財富自由 04:102021/09/27 財經要聞 疫情解封一件事不能做 醫妙喻「口罩是臉的褲子」 07:302021/09/27 生活 用民怨反撲 藍綠決戰罷免公投 04:102021/09/27 焦點要聞 性感歌姬杜娃黎波壓軸走貓步 04:102021/09/27 時尚消費 綠酸朱受制內部矛盾 走不出框架 04:102021/09/27 焦點要聞 帥化民：米利未抗命 何罪之有 04:102021/09/27 政治要聞 世界互聯網大會 劉鶴：挺民企網路發展 04:102021/09/27 全球財經 金居榮科 擬跨足鋰電池銅箔 04:102021/09/27 產業．科技 李文忠：議論川普精神狀態是軍人大忌 04:102021/09/27 政治要聞 應對加入CPTPP挑戰 國發會三路並進 04:102021/09/27 產業．科技 創紀錄 明年軍費支出將逾5000億 04:102021/09/27 政治要聞 政治熱門新聞 五倍券上路後最新街訪民調出爐 民眾最氣蔡政府這件事 - 政治 陳柏惟罷免案結局 施正鋒預言：恐成這人翻版 - 政治 打高虹安學歷的「翁達瑞」究竟是誰？ 郭正亮給答案了 - 政治 質詢刁難國防部長？邱國正一句話修理陳柏惟 - 政治 蔡英文、蘇貞昌最新民調雙跌 正妹議員爆是他害的 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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