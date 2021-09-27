國防部長邱國正上午在立法院表示，有關中共軍力的報告，國防部陳述的都是事實，每年都有變化，他說，「例如中共機艦侵優，去年儘300餘次，今年到現在已有500次了。」邱國正是在答覆立委林昶佐質詢時，作上述說明。

當被問及中共如果真的要打台灣，會先打什麼，邱國正說，「會先打亂我們的作戰指管通情系統，這方面中共能力大幅成長，可以打亂我們的指管通情，例如固定雷達站一定先打，所以我們現在要機動，匿蹤，變換位置」。