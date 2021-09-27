政府發放振興五倍券在即，超商業者們紛紛推出數位共同綁定、預訂、領券等相關優惠，搶供消費者預購商機。圖為民眾帶著健保卡在超商完成已經開放的數位共同綁定功能。（趙雙傑攝）

行政院推出的振興五倍券，數位券和紙本券皆已開放民眾預約，各部會加碼券登記也一起上路。有一名網友昨(26日)在批踢踢表示，由於平日繁忙，懶得花時間研究領紙本還是數位券好，不料就被朋友說「不想去研究只是你心態老了」。此文一出後，引發不少網友關注，更有人認為「發現金要怎麼大內宣？」「麻煩死了，有夠複雜」、「難怪打疫苗搞得這麼麻煩」。

原PO在批踢踢發文指出，這兩天找了一下資訊發現好複雜，數位的早鳥優惠基本上被搶光了，一堆數位支付指定消費才有優惠，自己覺得好懶、腦子快打結了，想直接領紙本券，但朋友卻說，數位支付是未來的趨勢，不想去研究只是因為心態老了，就像現在某些老人無法接受數位媒體一樣；不過，原PO直言，就真的覺得很複雜啊，發錢不就好了，搞這些，還要研究什麼可以花、什麼能花、怎麼組合優惠才最多。

原PO感想曝光後，立刻引發眾多網友熱議，很多人都說「幹嘛？還不如拿時間去看盤」、「連抽部會的券都要考慮期望值才是白癡」、「不是老人，是聰明人，時間就是金錢啊」。但也有人直言，每個人在意的點不一樣，你覺得很複雜、很難、不想研究，有人就覺得還好。