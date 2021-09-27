（金管會主委黃天牧赴財委會報告。圖／魏喬怡）

金管會2021年重點推動、基富通執行的「好好退休準備平台」9月23日正式上線，金管會主委黃天牧27日赴財委會報告前接受媒體訪問時指出，該平台上有基金、保險可累積退休經濟實力，不過自己手中已有保單，未來會優先考量適合自己風險屬性的基金，「穩健到保守型」的基金都會優先考慮投資。

基富通首波推出的「好享退」退休金實驗受到全民熱烈參與，過去2年共有十幾萬人參加，每個月平均扣款6.5億元，累積規模已達122億元。此次「好好退休準備平台」涵蓋近40檔基金，共有21家投信參與，且也與國內9家壽險業提供3種保障型保險商品，結合投資與保障基富通目標1年內超過10萬人參與。

黃天牧表示，透過這個平台，民眾可以試算了解未來退休時的資金缺口，也可以透過長期投資，累積未來經濟的力量和資源，他自己也會考慮透過該平台來累積退休金。

黃天牧表示，該平台可以相對便宜的保費來買到合適的商品，也會持續推動保障型、高齡化商品來因應高齡化的社會。

未來「好好退休準備平台」累積的資金是否也會進入台股，黃天牧認為要看投資人投資的踴躍情形才能定論。