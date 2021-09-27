大陸領導人習近平於26日發出賀電，祝賀前新北市長朱立倫當選新任國民黨主席，朱也隨即回函，但因內容未提到「民國」二字，引發綠營不滿。對此，藍委陳以信怒批民進黨，若民進黨這麼愛「中華民國」，怎會連國慶日的官方圖卡這四字都沒有，犀利評論也引來同黨台北市議員徐巧芯的回應。

國民黨主席選舉於25日落幕，朱立倫當選黨主席，黨中央昨（26日）收到大陸領導人習近平發來賀電，而朱立倫也回函致謝，文中提及深盼今後兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，求同尊異，加強交流合作，但由於內文中沒有提及「民國」兩字，引發民進黨和綠委的反彈。

對此，陳以信昨在臉書發文痛批，如果綠委這麼愛「中華民國」，怎麼不問今年國慶日的官方圖卡，明明是慶祝中華民國國慶日，卻怎麼連「中華民國」四個字都沒有？連110年也沒有？

許多網友都在其PO文底下留言表示，「還會指責香港雙十國慶不能慶祝掛國旗，好笑自己國慶也都沒有」、「如果民進黨這麼在乎民國，那國慶的時候在寫什麼？台獨式的雙重標準」、「Taiwan national day是什麼鬼」、「這樣子的圖案到底是慶祝那個國家的生日呢」，徐巧芯也回應，「民進黨說好的要用民國紀年呢？國慶日怎麼只寫2021」？