【旅奇傳媒/編輯部報導】為推廣全民騎自行車低碳旅遊的好處，並以單車推廣跳島觀光，響應自行車旅遊年，「2021馬祖好卡蹓-跳島自行車慢遊活動」於日前啟動，活絡的氣氛營造出微光馬祖海島風光熱鬧喜悅的樂活氛圍。

▲2021馬祖好卡蹓-跳島自行車慢遊系列活動，將進行到11月30日。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

連江縣長劉增應表示：馬祖擁有豐富的自然人文觀光資源，適合騎單車深度探訪馬祖，感受戰地及閩東傳統文化。不僅可以享受運動樂趣，更可以飽覽沿途風光，以慢活的速度騎遇馬祖之美。

馬祖國家風景區管理處方正光處長表示：馬祖的地形多元且充滿挑戰性，推廣自行車騎乘將豐富馬祖的旅遊型態，發展四鄉五島跳島式騎旅，擴展出更有感的「深度體驗型觀光」，發掘馬祖單車觀光的市場潛力。

▲2021馬祖好卡蹓跳島漫遊，歡迎單車旅遊愛好者來體驗。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

「2021馬祖好卡蹓-跳島自行車慢遊活動」依據不同程度特別規劃兩條單車體驗路線，號召專業車友騎乘南竿遊客中心至媽祖巨神像來回的挑戰組路線，並另安排休閒組路線至55據點折返，沿途經過鐵堡、勝天公園等景點，暢覽戰地與自然好風光，秋日陽光下御風而行，感受馬祖的多元旅遊魅力！接續登場微光馬祖嘉年華，包括有馬祖食客饗宴、微光市集、馬祖小學堂、迷彩小舞台和特色手作等活動，引領參與民眾體驗道地馬祖味。

▲以單車遊馬祖，也可以在南竿、北竿、莒光遊客中心租借自行車。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

「2021馬祖好卡蹓-跳島自行車慢遊」期間性活動自9月18日揭開序幕，一直持續到11月30日，參加者有金牌勇士獎、銀牌勇士獎、銅牌勇士獎的四鄉五島10處指定景點打卡任務，活動期間完成指定的任務即可獲得豐富好禮獎項！沒有自備自行車的遊客，也可親至3處遊客中心（南竿、北竿、莒光）辦理借車，年滿18歲以上，自認可騎乘者，或未年滿18歲者須由父母或法定代理人共同填寫借用申請表，並陪同騎乘，歡迎大家多加利用，一起來體驗以自行車騎行的方式低碳遊馬祖！

此次活動特別聯名Card蹓馬祖電子會員卡，集結馬祖四鄉五島吃、喝、玩、樂各類型特約商店，提供遊客各式優惠好康，下載Perkd App即可搜尋《Card蹓馬祖數位卡》享有超過25間特約店家提供的優惠方案！此外，結合發放振興五倍券的話題熱度，即將於10月推出2021馬祖卡蹓假期產業結盟觀光推廣方案，發放888份500元面額「消費券紅包」予非馬祖籍遊客及5000張優惠商家酷卡集章抽獎兩大活動，鼓勵遊客至馬祖旅遊，創造消費帶動經濟活絡，恢復觀光產業榮景。

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