員警巡邏撞見陳男車子在馬路抛錨，趕緊將警車停在該車後方警戒，且先協助陳男將車輛推到路旁。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

員警在車後小跑步推車，路人見狀也紛紛上前出一份力，先有婦人貼心幫員警撐傘遮陽。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市1名74歲的陳姓男子日前駕車行經東區復興東路段時，車子卻突然在馬路中拋錨，不僅道路救援電話打不通，手邊更只有一把雨傘充當警示牌，員警巡邏撞見，趕緊將警車停在該車後方警戒，且先協助陳男將車輛推到路旁，過程中路過的民眾見狀有的幫忙撐傘，有的加入推車，更有熱心騎士遞上礦泉水，而在眾人的努力下，也迅速還給所有用路人安全的行車環境。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所巡佐林自然、員警黃漢文日前下午行經東區復興東路一帶時，發現內側車道停放一輛閃著警示燈的黑色自小客車，後方就只有一把雨傘充當警示牌，員警趕緊將警車停放在車後方警戒，上前詢問駕駛後才得知，74歲的陳姓駕駛適才行駛途中，高齡近30歲的老車突然熄火罷工，車上沒有警示牌，只好先用雨傘擋在後頭。

陳男亦曾嘗試自行將車子移至路旁，然馬路上車水馬龍，自己一個人實在是沒有力氣，道路救援電話不知何故一直撥打不通，他已經在豔陽下待了半小時，正不知如何是好之際，就看到警車緩緩接近。

員警見車輛拋錨位置不但危險又有阻礙交通之虞，立即請駕駛操控方向盤，員警一人在後面指揮交通協助警戒，一人在車後小跑步推車，此時路人見狀，也紛紛上前出一份力，先有婦人貼心幫員警撐傘遮陽，路過的男子也立即加入推車行列，更有機車騎士貼心遞上礦泉水，在眾人合力下，迅速將車子安全移到路旁，讓陳男安心等待拖吊車到場救援。

警方提醒民眾開車出門前應做行前檢查，並定時進廠維修保養，如果車輛行駛過程中拋錨，務必保持冷靜，讓車輛滑行至路旁不妨礙交通處，開啟雙黃燈並在故障車輛後方適當距離放置警告標誌，以警告來車避免發生追撞。