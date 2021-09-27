中方正在研製高超音速電磁脈衝武器

如果中方火箭科學家團隊的提案成真，打造出新型高超音速武器，想要不必交戰，也不會造成死傷，就能一舉打敗敵軍，或許是很有可能的。

據《南華早報》（South China Morning Post）26日報導，據說這款武器能以6倍音速巡航，發出強烈的電磁脈衝，足以中斷通訊和供電，射程達3000公里，大約在25分鐘內，就能從中國東岸到關島。

不過，據中國運載火箭技術研究院的團隊說，它和彈道飛彈不同，能在地球大氣層內避開太空預警系統，利用隱形技術躲避地面雷達偵測。當它在目標區上空爆炸時，雖不會危及任何人命，但產生的強烈電磁波會在2公里內，有效燒毀目標資訊網的關鍵電子設備。

為了以高超音速飛行，武器內不會有電池，而是用功率密度為電池20倍的超電容，靠飛行時由熱轉化為電力來充電。團隊說，只要在10秒內，它就能釋出95%的能量，瞬間放電，造成電磁脈衝損壞。

孫震和團隊在《戰術導彈技術》期刊上發表的論文指出，早期的電磁脈衝武器需要核彈頭，以產生脈衝能量，而這限制了相關應用。相對的，高超音速電磁脈衝武器能利用化學爆裂物。眾所周知，非核電磁脈衝武器由於需要大量電池，以儲存足夠的電力來引爆，因此既笨重又龐大，通常是靠戰機空投。

據美國空軍研究人員說，2017年時，美國曾考慮動用裝有電磁脈衝彈頭的大型巡弋飛彈癱瘓北韓核設施。然而，部分由於擔心北韓能偵測到來襲的飛彈，可能發動核報復攻擊，因此並未執行相關計畫。

孫震和團隊說，新武器最大的好處，就在於敵方不會察覺它來襲。為了徹底達到隱形效果，孫震和團隊設計的武器會把通常達攝氏1000度以上的環境熱能轉為電力，並利用電力為飛彈上不同區域的電漿產生器提供動力。

而一位並未參與專案的南京高超音速研究人員說，這構想是可行的，因為公開資訊顯示，熱轉換和電漿產生技術都已應用在高超音速飛行上。