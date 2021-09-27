為讓軍事訓練役役男有部隊實務經驗，且可在國家遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，國防部即日起要求在新兵訓練後須下部隊，且可能抽中「金馬獎」，分發至金門、馬祖部隊進行專長訓練，並將從本月的常備兵役軍事訓練第132梯次開始辦理。國防部長邱國正上午受訪時強調，「役男多一種經驗總是好的！」

邱國正今（27）日上午在立院接受媒體訪問時表示，規劃讓役男有機會到部隊經歷，起碼比訓完後回家有助益，因此，此次連同外島也有，只要是部隊，到部隊後律定哪些工作能做、不能做，劃分後對役男多了部隊經驗總是好的。

邱國正說，目前實施的有二種，一種是一次訓、另一種是分兩次訓。兩次做完後，到部隊做其他不同於新訓課目，都有做規劃，有勤務、戰鬥等部隊。

根據陸軍司令部規劃，軍事訓練役在5周的第一階段新訓之後，接下來11周的第二階段，將有四種兵：一、留在原新訓旅施訓，戰時動員納入該旅召集。二、抽籤分發至常備野戰部隊施訓，戰時納入該單位編實動員。三、選優到兵科學校接受五周中級專長訓，再分發相對性部隊訓練。四、選優直接至兵科學校實施十一周預備士官訓練，未來擔任部隊領導幹部。其中，第二、三項的軍事訓練役男，會抽籤分發到本、外島部隊。

此外，陸軍司令部也發布「常備兵役軍事訓練第二階段管理規畫」，呼籲志願役的常備部隊，面對軍訓役男，不得假借訓練之名行體罰之實，嚴禁老兵欺負新兵或資深欺侮新進，維護部隊和諧。